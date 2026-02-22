2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar ikili bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde kadınlar ikili bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Laura Nolte ve Deborah Levi'nin yarıştığı Almanya, 3 dakika 48.46 saniyeyle birinci olarak bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Lisa Buckwitz ve Neele Schuten'in yer aldığı diğer Almanya ekibi, 0.53 saniye geride gümüş, Kaillie Armbruster Humphries ve Jasmine Jones'un mücadele ettiği ABD ise 0.75 saniye farkla bronz madalya aldı.