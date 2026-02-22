Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Almanya, kadınlar ikili bobsled kategorisinde Laura Nolte ve Deborah Levi ile altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti. İtalya'daki yarışlarda, diğer Almanya takımı gümüş, ABD ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar ikili bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde kadınlar ikili bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Laura Nolte ve Deborah Levi'nin yarıştığı Almanya, 3 dakika 48.46 saniyeyle birinci olarak bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Lisa Buckwitz ve Neele Schuten'in yer aldığı diğer Almanya ekibi, 0.53 saniye geride gümüş, Kaillie Armbruster Humphries ve Jasmine Jones'un mücadele ettiği ABD ise 0.75 saniye farkla bronz madalya aldı.

