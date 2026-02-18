2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın erkekler ikili bobsled kategorisinde Almanya, madalyaların sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 11. gününde erkekler ikili bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Alman sporcular, bu kategoride tüm madalyaları kazanma başarısı gösterdi.

Johannes Lochner-Georg Fleischhauer ikilisi, 3 dakika 39.70 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Francesco Friedrich-Alexander Schuller çifti, 1.34 saniye geride gümüş, Adam Ammour-Alexander Schaller ikilisi ise 1.82 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Böylece Alman sporcular, son iki olimpiyatta erkekler ikili bobsled kategorisindeki tüm madalyaları kazanmayı başardı.