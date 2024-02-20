Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti

Almanya'nın 1990 Dünya Kupası şampiyonluğundaki simge isimlerinden Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarının formalarını giydi.

Başarıları;