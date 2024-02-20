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Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti

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Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'nın 1990 Dünya Kupası şampiyonluğundaki simge isimlerinden Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarının formalarını giydi.

Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti

Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti

Başarıları;

  • 1990 Dünya Kupası
  • 2x Bundesliga
  • 1x Serie A
  • 1x UEFA Kupası
  • 1x Almanya Kupası
  • 2x Almanya Süper Kupası
  • 1x İtalya Süper Kupası
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Almanya Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Iyi bir oyuncuydu allah rahmet eylesin o da bir allah kuluydu

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