Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti
Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya'nın 1990 Dünya Kupası şampiyonluğundaki simge isimlerinden Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarının formalarını giydi.
Başarıları;
- 1990 Dünya Kupası
- 2x Bundesliga
- 1x Serie A
- 1x UEFA Kupası
- 1x Almanya Kupası
- 2x Almanya Süper Kupası
- 1x İtalya Süper Kupası