ALKÜ Öğrencisi Avrupa Kupası Şampiyonu Oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yusuf Kerim Çevik, Antalya'da düzenlenen Europeans Open 2024 Ju-Jitsu Cup'ta iki kategoride altın madalya kazanarak Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), sporun ve sporcunun yanında olmayı bir ilke edinerek ulusal ve uluslararası arenalarda başarıdan başarıya koşuyor. Her geçen gün spor alanındaki gurur tablolarına bir yenisini ekleyen ALKÜ, bu defa da yarışmadan altın madalya ile döndü. ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yusuf Kerim Çevik, Muay Thai Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Europeans Open 2024 Ju-Jitsu Cup'ta büyük bir başarıya imza attı. 28-30 Kasım 2024 tarihlerinde 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Kupası Ju-Jitsu Müsabakaları'nda Çevik, No Gi ve Ne Waza kategorilerinde altın madalya kazanarak Avrupa Kupası şampiyonu oldu. ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe ÜNAL ve Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARACI eşliğinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı makamında ziyaret eden Yusuf Kerim Çevik, kıyasıya verdiği mücadeleyi anlatarak desteklerinden dolayı Rektör Türkdoğan, hocaları ve ailesine teşekkür etti.

Rektör Türkdoğan: "Sporcumuz ALKÜ'yü ve ülkemizi gururla temsil etti"

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yusuf Kerim Çevik'in başarısıyla ALKÜ olarak gurur duyduğunu belirterek, "Üniversitemiz, spora ve sporcuya ulusal ve uluslararası her alanda destek olmayı misyon olarak belirlemiştir. Yusuf Kerim, bu anlayışın ve çabalarımızın bir meyvesi olarak uluslararası arenada hem ALKÜ'yü hem de ülkemizi gururla temsil etti. Kendisini yürekten tebrik ediyor, destek olan hocalarına ve ailesine teşekkür ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında, "Sporcularımıza sağladığımız destek ve imkanlarla onların başarılarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANTALYA