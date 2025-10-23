ALKÜ, 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Aktif Rol Aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasında ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 30 gönüllü öğrenci, şampiyona süresince iniş, kalkış, transfer, basın ve sosyal medya ekiplerinde aktif görev aldı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından 9-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirildi. 36 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda ALKÜ'de güçlü bir paydaş olarak yer aldı. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 30 gönüllü öğrenci, şampiyona süresince iniş, kalkış, transfer, basın ve sosyal medya ekiplerinde aktif görev alarak organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkı sağladı. Şampiyonanın ödül töreni ve kapanış seremonisinde ALKÜ'yü temsilen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş yer aldı. Organizasyonda Rekreasyon Ana Bilim Dalı lisansüstü mezunu Hamit Şek güvenlikten sorumlu Güvenlik Direktörü olarak görev yaparken, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yalçın gönüllü ekibin saha koordinasyonunu üstlenerek organizasyonun her aşamasında aktif rol oynadı. Uluslararası havacılık camiasının gözünü Alanya'ya çevirdiği prestijli organizasyonda, ALKÜ'nün akademik kadrosu, öğrencileri ve mezunlarıyla üstlendiği aktif rol, üniversitenin spor, organizasyon yönetimi ve gönüllülük alanlarındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'dan tebrik mesajı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, ALKÜ'nün aktif görev almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. ALKÜ'nün ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlarda görev almaya devam edeceğini söyleyen Rektör Türkdoğan, "Spor Bilimleri Fakültemizin akademisyenleri, mezunları ve gönüllü öğrencilerimiz profesyonel yaklaşımları ve özverili çalışmalarıyla organizasyonun başarıyla tamamlanmasına önemli katkı sağlamıştır. Üniversitemizin bilgi, deneyim ve insan kaynağını toplumsal fayda üretmek için seferber eden bu anlayış, ALKÜ'nün vizyonunun en güzel yansımalarından biridir. Bu vesileyle, organizasyonda görev alan tüm akademisyenlerimizi, mezunlarımızı ve gönüllü öğrencilerimizi yürekten kutluyor; ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcularımıza da teşekkür ediyorum. ALKÜ, bilim ve sporun birleştirici gücüyle hem Alanya'yı hem de Türkiye'yi gururlandırmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA