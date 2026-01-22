Haberler

Aliyev, Eintracht Frankfurt'u mağlup eden Karabağ'ı kutladı, hakemi eleştirdi

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup eden Karabağ'ı kutlarken, hakemin kararlarını eleştirdi. Aliyev, Karabağ'ın adaletsiz hakem kararlarına rağmen galip geldiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup eden Karabağ'ı tebrik ederken, karşılaşmayı yöneten hakeme tepki gösterdi.

Aliyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.

Karabağ'ı tebrik eden Aliyev, "Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında elde edilen parlak galibiyet dolayısıyla Karabağ Futbol Kulübü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarını eleştiren Aliyev, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Hakemin adaletsiz ve taraflı kararlarına rağmen adalet yerini buldu. Bu, UEFA tarafından görevlendirilen hakemlerin, adaletsiz ve taraflı kararlarla Karabağ'ın galibiyet yolunu kesmeye çalıştığı ilk olay değil. UEFA'nın, bu hakemin kim tarafından görevlendirildiğine açıklık getireceğini umuyorum."

Aliyev, mesajını "Adaleti ve eğilmeyen ruhu yenmek mümkün değildir. Yaşasın Karabağ." sözleriyle tamamladı.

Lig aşamasının bitimine bir hafta kala Eintracht Frankfurt'u yenerek puanını 10'a yükselten ve tur atlayabilmek adına avantaj yakalayan Karabağ, son haftada 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Spor
