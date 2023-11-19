Aliağaspor, Mardin 1969 Spor'u mağlup etti
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TFF 3. Lig'in 11. haftasında Aliağaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Aliağaspor'un gollerini Ahmet Uzun ve Mehmet Fuat Gölbaşı attı.
TFF 3. Lig'in 11. haftasında Aliağaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Cansu Tiryaki, Oğuzhan Anıl, Eray Pınar, Alp Tanırgan
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun, Ahmet Uzun (Hakan Demir dk. 79), Emirhan Karagülle, Berkay Görmez (Enes Bakal dk. 87), Mehmet Uysal (Seçim Can Koç dk. 79), Doğukan Nelik (Adnan Demir dk. 90), Sinan Akgöl, Mehmet Fuat Gölbaşı (İsmail Kulet dk. 90)
Mardin 1969 Spor: Ogün Samet Nuhoğlu, Ali Eren Karadağ, Ahmet Can Özdemir, Berkay Sizer, Mustafa Eren Damar (Anıl Çıracı dk. 46), İslam Çerioğlu (Muhammet Beşir dk. 80), Habip Akman (Arif Cılak dk. 66), Mustafa Emirhan Özyaşar, Ali Kemal Özkan (Bekir Yücedağ dk. 66), Yasin Reis (Mesih Kayabaş dk. 72), Serkan Köse
Goller: Ahmet Uzun (dk. 69), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 87) (Aliağaspor FK)
Kırmızı kart: Berkay Sizer (dk. 69) (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Berkay Görmez (Aliağaspor FK), Ali Kemal Özkan, Habip Akman, Ogün Samet Nuhoğlu, Arif Cılak (Mardin 1969 Spor) - İZMİR