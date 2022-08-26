Aliağaspor FK, bu sezon BAL 10 Grup'ta mücadele edecek Spor Haberleri Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele edecek. Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele edecek. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonu kuraları çekildi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Binasında çekilen kurada Aliağaspor FK, 10. Grup'ta yer aldı. Grupta yer alan diğer İzmir takımlar ise Alaçatı Spor Kulübü, Çeşme Belediyespor, Özçamdibispor oldu. Grupta Manisa'dan Saruhanlı Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Salihli Belediyespor ile Uşak'tan Budaklar Gençlik Spor bulunuyor. Gruba İstanbul'da yapılacak kuranın ardından 5 İstanbul takımı daha katılacak. Öte yandan, Bornova Yeşilova Spor, Çiğli Belediyespor, Tire 2021 Futbol Kulübü ve Bornova Futbol Kulübü, çekilen kura sonucunda BAL 9. Grup'ta yer aldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Alaçatı Çeşme İzmir Spor Haberler

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