Aliağaspor FK, 1461 Trabzon FK'yi 3-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda 1461 Trabzon FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Mertcan Açıkgöz, Malik Karaahmet ve Harun Kavaklıdere'den geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Berk Güçlü, Mehmet Erdoğan
1461 Trabzon FK : Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş, Hamza Özdemir (Metehan Yılmaz dk. 64), Sedat Dursun, Yusuf Şahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Sami Satılmış (Yiğit Kemal Turan dk. 77), Naim Saruhan Dönmez(Muhammet Seymen Aslan dk. 85), Enes Karakuş (Muhammet Berkay Tekke dk. 77), Efekan Kıran (Yusuf Türk dk. 64)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 76), Erhan Kartal, Hasan Kılıç (Göktuğ Yılmaz dk. 86), Mertcan Açıkgöz, Muammer Sarıkaya (Oğuzhan Yıldırım dk. 81), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Eray Akar dk. 81), Malik Karaahmet (Ahmet İlhan Özek dk. 76)
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 45+2) (Aliağa FK), Malik Karaahmet (dk. 56) (Aliağa FK), Harun Kavaklıdere (dk. 65) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Enes Karakuş (1461 Trabzon FK) - İZMİR