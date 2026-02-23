Haberler

Aliağalı öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu

Aliağalı öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Aliağalı öğrenci Eymen Vatansever Türkiye şampiyonu oldu.

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Aliağalı öğrenci Eymen Vatansever Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları Oryantiring Gençler A-B Türkiye Şampiyonası'na 38 ilden 365 sporcu katıldı.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Antrenör Harun Altun eşliğinde oryantiring eğitimi alan Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencisi Eymen Vatansever, şampiyonanın ilk gün koşulan Orta Mesafe (Orman) etabında Türkiye birincisi, ikinci gün gerçekleştirilen Sprint etabında ise Türkiye ikincisi oldu. İki etap sonunda oluşan genel klasman sonuçlarına göre Eymen Vatansever Türkiye Şampiyonu oldu.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, başarılı sporcuyu ve emeği geçen antrenör ile eğitimcileri tebrik ettiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler