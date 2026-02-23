Aliağalı öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Aliağalı öğrenci Eymen Vatansever Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları Oryantiring Gençler A-B Türkiye Şampiyonası'na 38 ilden 365 sporcu katıldı.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Antrenör Harun Altun eşliğinde oryantiring eğitimi alan Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencisi Eymen Vatansever, şampiyonanın ilk gün koşulan Orta Mesafe (Orman) etabında Türkiye birincisi, ikinci gün gerçekleştirilen Sprint etabında ise Türkiye ikincisi oldu. İki etap sonunda oluşan genel klasman sonuçlarına göre Eymen Vatansever Türkiye Şampiyonu oldu.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, başarılı sporcuyu ve emeği geçen antrenör ile eğitimcileri tebrik ettiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı