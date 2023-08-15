Aliağa Petkimspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Takım, Enka Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı ve yabancı oyuncular da ilk çalışmaya katıldı.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Aliağa ekibi, Enka Spor Salonu'nda Antrenör Burak Gören yönetiminde toplanıp antrenmanların startını verdi. Yabancı oyuncular da takımla ilk çalışmaya çıktı. Genel Menajer Levent Türknas, takıma ilk antrenman öncesi kısa bir konuşma yaptı.