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Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol'u Konuk Ediyor

Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol'u Konuk Ediyor
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Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol ile karşılaşacak. İzmir ekibi, galibiyetle play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın Yalovaspor Basketbol'u konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 14. hafta mücadelesinde yarın Yalovaspor Basketbol ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibi, 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, konuk ekip Yalovaspor Basketbol ise 3 galibiyet 10 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek play-off hattına yaklaşmayı hedeflerken, Yalovaspor Basketbol ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmeyi istiyor.

Başantrenör Burak Gören ve öğrencileri de 2025 yılının ilk iç saha maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediği öğrenildi.

Bu zorlu karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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