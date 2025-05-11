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Aliağa Petkimspor, Yalova'da Semt77 Yalovaspor'u Mağlup Etti

Aliağa Petkimspor, Yalova'da Semt77 Yalovaspor'u Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-78'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 22-22, 41-44 ve 53-62 sonuçlandı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk

Semt77 Yalovaspor : Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-44

3. Periyot: 53-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-78 yendi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor
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