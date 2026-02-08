Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın periyotları sonucunda Aliağa Petkimspor, 86-77'lik bir skorla galip geldi.

Salon: ENKA

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Whittaker 31, Efianayi 19, Blumbergs 15, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Boran Güler 4, Franke 4, Troy Şav 2

Türk Telekom : Devoe 5, Alexander 8, Usher 3, Trifunovic 18, Doğuş Özdemiroğlu 8, Allman 2, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3, Smith 16, Simonovic 7

1.? ?Periyot: 28-21

Devre: 54-39

3.? ?Periyot: 71-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u 86-77 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
