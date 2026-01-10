Haberler

Petkimspor'un konuğu Tofaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarın ilk yarının son maçında Tofaş ile karşılaşacak. Maçın saati olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın ilk yarının son maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın başlama saati Tofaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Cholet deplasmanının olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü oynanabilmesi yüzünden 15.30'dan 20.30'a çekildi. Ligde son iki maçını kaybedince alt sıralara yaklaşan Petkimspor'un 14 haftada 5 galibiyeti bulunuyor. Petkim, bu karşılaşmanın ardından lider olduğu FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak. Ligde evinde 7'de 7 yapan Tofaş, deplasmanda oynadığı 7 maçı ise kaybetmişti.

