Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Polat Parlak

Aliağa Petkimspor: Zoriks 24, Tayfun Erülkü 3, Thomas 15, Aldridge 21, Simmons 7, Emre Tanışan, Efianayi 23, Murat Meriç Kuntker, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 2

TOFAŞ: Winston 8, Homesley 19, Tolga Geçim 6, Maye 32, Ege Demir 13, Özgür Cengiz, O'Brien 13, Sakic 9, Mustafa Kurtuldum, Batın Tuna

1. periyot: 23-24

Devre: 35-52

3. periyot: 69-75

Normal süre: 93-93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında normal süresi 93-93 biten karşılaşmada Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'ı 107-100 yendi.

Karşılaşmanın başında daha etkili olan ev sahibi ekip, aradaki farkı 8 sayıya (18-10) çıkartmasına rağmen TOFAŞ, Homesley ve Maye ile farkı azalttı. Son bölümde Zakic'le basketler bulan TOFAŞ öne geçtiği periyodu 24-23 üstün bitirdi.

İkinci periyoda 12-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 36-23'lük üstünlük kurduğu periyotta, soyunma odasına 17 sayı farkla 52-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında Maye'nin 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 19 sayıya (58-39) yükselten TOFAŞ, 23. dakikayı 63-44 üstün geçti. Aliağa Petkimspor, son bölümde aradaki farkı azaltsa da TOFAŞ, periyodu 75-69 galip bitirdi.

Dördüncü periyoda Mahir Ağva'nın üst üste basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Aldridge'ın 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 78-78 beraberliği sağladı. Aliağa Petkimspor, Mahir Ağva'nın basketiyle 34. dakikada 82-81 öne geçse de konuk takım 35. dakikayı 87-84 üstün tamamladı. Son dakikasına 93-93 eşitlikle girilen müsabakanın normal süresi 93-93 berabere bitti.

Uzatma bölümünde Zoriks'le üst üste 8 sayı bulan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 107-100 galip ayrıldı.