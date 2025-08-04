Aliağa Petkimspor, Sean McDermott ile Anlaştı
Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, NBA deneyimi bulunan Amerikalı forvet Sean McDermott ile sözleşme imzaladı. McDermott, Avrupa'da da önemli tecrübeler kazanmış bir oyuncu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Amerikalı forvet Sean McDermott ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Memphis Grizzlies formasıyla NBA deneyimi yaşayan, Avrupa'da Pallacanestro Varese ve Karşıyaka formalarıyla dikkat çeken Amerikalı skorer forvet Sean McDermott, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verdi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor