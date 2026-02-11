Haberler

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası N Grubu son maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 87-85 mağlup oldu. Takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Salon: ENKA

Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ivor Matejek (Çekya), Lukasz Jankowski (Polonya)

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 16, Blumbergs 4, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 14, Boran Güler 2, Franke 13, Troy Selim Şav 3, Floyd 9

Peristeri: Nichols 21, Torre 7, Tubbergen 9, Kaklamanakis 13, Jankovic 1, Payne 7, Ittounas 5, Thomakos, Harris 12, Papadakis 3, Carius 9

???????1.? ?Periyot: 21-9

Devre: 43-37

3.? ?Periyot: 65-61

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 87-85 yenildi.

Bu sonuçla N Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
