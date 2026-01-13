Haberler

Aliağa Petkimspor liderlik için Yunanistan'da

Aliağa Petkimspor liderlik için Yunanistan'da
Güncelleme:
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda lider konumda bulunan Aliağa Petkimspor, Yunan ekibi Peristeri ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizin önemli bir avantaj elde edebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın kendisi gibi 2'de 2 yapan Yunan ekibi Peristeri'yle deplasmanda zirve mücadelesi verecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Temsilcimiz rakibini mağlup ederse kalan 3 maç öncesinde çeyrek final için çok büyük avantajı eline geçirecek. Petkim grupta haftaya ise Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

JAYLON BROWN İMZAYI ATTI

Aliağa Petkimspor transferde ABD'li oyun kurucu Jaylon Brown ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de daha önce Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giyen 31 yaşında, 1.83 boyundaki guard bu sezona Çin'de Liaoning Flying Leopards takımında başladı.

