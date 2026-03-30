Aliağa Petkimspor'da başantrenörlüğe Orhun Ene getirildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme imzalayarak yeni bir döneme başladı. Kulüp, Ene'ye başarılı bir görev diledi.
Kulübün açıklamasında, "A Milli Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın ile yolların ayrıldığını bugün duyurdu.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu