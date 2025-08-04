Aliağa Petkimspor, NBA Deneyimli Sean McDermott ile Anlaştı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Sean McDermott ile sözleşme imzaladı. McDermott, NBA'de Memphis Grizzlies forması giymiş ve Avrupa'da da başarılı performanslar sergilemiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Sean McDermott ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Memphis Grizzlies formasıyla NBA deneyimi yaşayan, Avrupa'da Pallacanestro Varese ve Karşıyaka formalarıyla dikkat çeken Amerikalı skorer forvet Sean McDermott, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
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