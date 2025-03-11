Aliağa Petkimspor, Manresa'yı Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Manresa takımını 89-86 yenerek gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Maç, Enka Spor Salonu'nda oynandı ve başantrenör Burak Gören yönetimindeki Aliağa, devreye 54-40 önde girdi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya takımı Manresa'yı 89-86 yendi. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, gruptaki dördüncü maçında ilk kez kazandı.
Salon: Enka
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Juozas Barkaukas (Litvanya)
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 4, Echenique 14, Van Beck 21, Williams 10, Tyree 14, Aldridge, Yavuz Gültekin 6, Troy Selim Şav
Başantrenör: Burak Gören
Manresa: Santiago Vescovi 5, Guillem Jou 8, Alex Reyes 10, Marcis Steinbergs 10, Musa Sagnia 3, Mario Saint-Supery 5, Derrick Alston Jr. 15, Cameron Avi 23, Max Gaspa Ibanez, Dani Perez 3, Emanuel Cate 4
Başantrenör: Diego Ocampo
1. Periyot: 20-29 (Manresa lehine)
Devre: 54-40 (Aliağa Petkimspor lehine )
3. Periyot: 75-64 (Aliağa Petkimspor lehine - İZMİR