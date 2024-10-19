Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i 74-67 Mağlup Etti

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i 74-67 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Basket takımını 74-67'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Manisa Basket: Brown 9, Echodas 14, Besson 18, White 12, Yunus Emre Sonsırma 11, Pickett 3, Buğra Çal, Ahmet Safa Yılmaz, Cengizhan İvedi

Aliağa Petkimspor: Van Beck 7, Williams 7, Tyree 14, Karahan Efe Tunaoğlu, Salinas 4, Wright, Russell 15, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 6, Aldridge 16

1. periyot: 17-6

Devre: 28-28

3. periyot: 46-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Basket'i 74-67 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Basketbol 3-sayfa Sigorta Türkiye manisa Spor

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

İsrail Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı

 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

'AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti' iddiası
İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.