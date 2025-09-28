Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı Rahat Geçti

Haberler

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti. Petkimspor, ilk yarıda 26 sayılık fark yakalayarak üstün bir performans sergiledi.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Troy Selim 2, Sajus 19, Blumbergs 7, Utomi 15, Yunus Sonsırma 6, Floyd, Mustafa Kurtuldum 4

KARŞIYAKA: Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Manning 4, Alston 5, Egemen Güven 8, Tarrant 5, Mert Celep 4, Ege Özçelik 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

İLK YARI: 57-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-47

Basketbol Süper Ligi'ndeki 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanan İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor evinde Karşıyaka'yı rahat yendi: 85-73. Petkim'de Sajus 19, Efianayi 16, Utomi 15 sayıyla oynadı. Konuk Karşıyaka'da Samet Geyik 19, Chiozza 17 sayı üretti.

Maçın başında Petkimspor, Efianayi, Whittaker ve Franke'nin üçlükleri, Sajus'un pota altından katkısıyla kısa sürede öne geçerek farkı çift hanelere çıkardı. İlk 10 dakika 24-15 sonuçlandı. İkinci periyotta Efianayi, Yunus, Sajus ve Utomi'yle 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi farkı 26 sayıya kadar açtı. İlk yarı 57-31 bitti. Petkimspor'un çok üstün oyununu sürdürerek farkı 29'a taşıdığı üçüncü periyot 71-47 sonuçlandı. Son periyotta Karşıyaka, Chiozza'nın 4 üçlüğü ve Samet'in katkısıyla farkı eritmeye çalışsa da Petkimspor salondan 85-73 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
