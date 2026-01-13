Haberler

Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'u transfer etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, daha önce Bursaspor ve Karşıyaka forması giymiş ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

