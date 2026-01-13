Haberler

Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor'da

Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, daha önce Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş olan ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'u transfer etti. Kulüp, Brown'un takıma katılmasının hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'u renklerine bağladı.

Aliağa Petkimspor 31 yaşındaki şutör guard Jaylon Brown kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp