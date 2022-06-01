Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı - Haberler

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Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı

İZMİR (İHA) – Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İZMİR (İHA) – Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Başantrenör Burak Gören ile sözleşme uzatmasının ardından transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi, 3 sezondur Gaziantep Basketbol forması giyen İsmail Cem Ulusoy'u renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki oyun kurucu, ligde bu sezon 33 karşılaşmada süre alırken, söz konusu maçlarda 4,7 sayı, 3,36 asist ve 2.55 ribaund ortalaması ile mücadele etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Cem ulusoy Aliağa İzmir Spor Haberler

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