Aliağa Petkimspor, Hollandalı Oyun Kurucu Yannick Franke'yi Kadrosuna Kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon Onvo Büyükçekmece forması giyen Hollandalı oyun kurucu Yannick Franke ile anlaştı. Franke, takımın hedeflerine katkıda bulunmak için Aliağa'ya katıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hollandalı oyuncu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yannick Franke. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 17,6 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden başarılı oyun kurucu Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Aliağa'mıza hoş geldin Franke." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor