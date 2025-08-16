Aliağa Petkimspor, Genç Yeteneklerle Kadrosunu Güçlendiriyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 7'si yabancı toplam 9 transferle kadrosunu büyük oranda yenileyen Aliağa Petkimspor altyapıdan takviye yaptı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen Kerem Söğüçaylı, Hüseyin Seviğ ve Yiğit Gökay Kaba ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncular tam kadro başlayan yeni sezon çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor