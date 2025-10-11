Aliağa Petkimspor Galatasaray'ı Ağırlıyor, Stanley Whittaker Sakatlandı

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hafta Karşıyaka'yı rahat yendikten sonra geçen hafta şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe'ye deplasmanda farklı mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar da ligde ilk 2 haftada Petkim gibi 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aliağa temsilcisi bu maçın ardından 15 Ekim Çarşamba günü Avrupa'da FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk sınavında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u konuk edecek.

STANLEY'DEN KÖTÜ HABER

Aliağa Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Stanley Whittaker'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. İzmir temsilcisi, "Oyuncumuz Stanley Whittaker'ın deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılamasında omuzuna aldığı darbe sonrası yapılan tetkik ve kontrollerinde 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.