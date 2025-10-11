Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Haberler

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'ı Enka Spor Salonu'nda konuk edecek. İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Hedefleri, sahalarında elde edecekleri ikinci galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, sarı-kırmızılılarla oynayacağı bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak taraftarlarının önündeki ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

İzmir temsilcisi, bu maçın ardından 15 Ekim Çarşamba günü Avrupa sahnesine çıkacak. FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk sınavında, Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u konuk edecek. - İZMİR

