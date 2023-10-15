Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti. İlk periyotta ev sahibi takım üstünlüğü ele geçirdi ve maçı 2 sayı farkla kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray'ı 76-74 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 4, Kyhri Jaquan Thomas 13, David Efianayi 14, Kristers Zoriks 15, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 9, Jeremy Simmons 8, Peyton Aldridge 5, Murat Meriç Kunter 2, Tayfun Erülkü
Başantrenör: Burak Gören
Galatasaray: İsmet Akpınar 3, Göksenin Köksal 4, Radebaugh 5, Martin 18, Samet Geyik, Walden 13, Sadık Emir Kabaca 3, Halilovic 6, Buğrahan Tuncer 16, Yeboah 3, Muhaymin Mustafa
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
1. Periyot: 22-16 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 46-36 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 62-53 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR