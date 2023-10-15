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Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti. İlk periyotta ev sahibi takım üstünlüğü ele geçirdi ve maçı 2 sayı farkla kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray'ı 76-74 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 4, Kyhri Jaquan Thomas 13, David Efianayi 14, Kristers Zoriks 15, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 9, Jeremy Simmons 8, Peyton Aldridge 5, Murat Meriç Kunter 2, Tayfun Erülkü

Başantrenör: Burak Gören

Galatasaray: İsmet Akpınar 3, Göksenin Köksal 4, Radebaugh 5, Martin 18, Samet Geyik, Walden 13, Sadık Emir Kabaca 3, Halilovic 6, Buğrahan Tuncer 16, Yeboah 3, Muhaymin Mustafa

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 22-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 46-36 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 62-53 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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