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Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Kalmayı Başardı

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Kalmayı Başardı
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Aliağa Petkimspor, tarihi bir başarı göstererek FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinden son 16'ya yükseldi. İzmir ekibi, Hapoel Holon'u 93-85'lik skorla yenerek bu seviyeye ulaştı.

Aliağa Petkimspor, kulüp tarihinin ilk Avrupa macerasında, elemelerden katıldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başardı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki 3. ve son maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşı karşıya geldi. Azerbaycan'daki Bakü Sports Palace'taki mücadeleyi İzmir ekibi 93-85'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, elemelerden katıldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "BCL serüvenimize eleme turundan başladık, oradan çıktık ve şimdi son 16'dayız. Oyuncularımla ve kulübümle gurur duyuyorum, kulübümüzün tarihi adına çok önemli bir iş başardık. Ayrıca rakibimiz Holon'un da hakkını teslim etmem gerek. Bu seride çok zor maçlar oynadık. Oynadığımız her maç çok yakın geçti. Rakibimizi ve koçlarını mücadelelerinden dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

İzmir temsilcisi, Son 16 Turu K Grubu'nda La Laguna Tenerife (İspanya), Baxi Manresa (İspanya) ve Pallacanestro Reggiana (İtalya) ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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