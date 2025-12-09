Petkimspor İtalya deplasmanında

FIBA Europe Cup'ta bu sezon ilk turda grubundan çıkmayı başaran Aliağa Petkimspor 2'nci Tur N Grubu'ndaki ilk sınavında yarın İtalya'da Dinamo Sassari'ye konuk olacak. Palaserradimigni Spor Salonu'ndaki maç saat 22.30'da başlayacak. Avrupa arenasında yıllardır yer alan Sassari ilk turda G Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Temsilcimiz Petkimspor da C Grubu'ndan 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada çıktı. Petkim bu turdaki ilk iç saha karşılaşmasında ise 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor