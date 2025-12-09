Haberler

Petkimspor İtalya deplasmanında

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta grup aşamasında başarılı bir performans sergileyerek ikinci tura yükseldi. İlk maçı yarın İtalya'da Dinamo Sassari ile oynayacak. Maç saat 22.30'da başlayacak.

FIBA Europe Cup'ta bu sezon ilk turda grubundan çıkmayı başaran Aliağa Petkimspor 2'nci Tur N Grubu'ndaki ilk sınavında yarın İtalya'da Dinamo Sassari'ye konuk olacak. Palaserradimigni Spor Salonu'ndaki maç saat 22.30'da başlayacak. Avrupa arenasında yıllardır yer alan Sassari ilk turda G Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Temsilcimiz Petkimspor da C Grubu'ndan 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada çıktı. Petkim bu turdaki ilk iç saha karşılaşmasında ise 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.

