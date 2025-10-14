Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta CSM Corona Brasov'u Ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta CSM Corona Brasov'u Ağırlıyor
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'nın CSM Corona Brasov takımını evinde ağırlayacak. Karşılaşma 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Petkimspor, Avrupa arenasında liderliği hedefliyor.

BASKETBOLDA temsilcimiz Aliağa Petkimspor yarın FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Petkimspor grupta haftaya 22 Ekim'de ise Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK deplasmanına çıkacak. Petkim, Avrupa arenasında yoluna devam etmek için 4 takımlı grupta oynanacak çift devreli maçlar sonrası liderliği almaya çalışacak. Europe Cup'ta 6 en iyi grup ikincisi de ikinci tura kalacak. Geçen sezon Avrupa kupalarına ilk kez katılan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden çıkıp son 16 takım arasına kalmayı başarmıştı. Petkim'de Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanıp 4-6 hafta arasında parkelerden uzak kalacak Stanley Whittaker'ın yokluğunda transfer edilen guard Philip Scrubb da ilk kez forma giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
