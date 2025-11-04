Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'da Liderlik İçin Mücadele Edecek
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda form bulan Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nda lider konumda yer alıyor. Takım, yarın Romanya'da CSM Corona Brasov ile karşılaşacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki haftada çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın lider durumda yer aldığı FIBA Europe Cup C Grubu'nda Romanya'da CSM Corona Brasov'a konuk olacak. Dumitri Popescu Colibasi Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Grup liderliği için deplasmanda mutlaka galip gelmek isteyen temsilcimiz ilk 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Romanya temsilcisi Brasov ise 3'te 0 çekip grupta son sırada yer aldı. Petkimspor bu mücadelenin ardından grubu 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK Larnaca, 19 Kasım'da deplasmanda CSM CSU Oradea'yla karşılaşarak tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel