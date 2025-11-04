Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'da Liderlik İçin Mücadele Edecek

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki haftada çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın lider durumda yer aldığı FIBA Europe Cup C Grubu'nda Romanya'da CSM Corona Brasov'a konuk olacak. Dumitri Popescu Colibasi Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Grup liderliği için deplasmanda mutlaka galip gelmek isteyen temsilcimiz ilk 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Romanya temsilcisi Brasov ise 3'te 0 çekip grupta son sırada yer aldı. Petkimspor bu mücadelenin ardından grubu 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK Larnaca, 19 Kasım'da deplasmanda CSM CSU Oradea'yla karşılaşarak tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel