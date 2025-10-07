Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye Deplasmanda Mağlup Oldu

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, zorlu rakibine 105-83'lük skorla mağlup oldu. Böylece İzmir ekibi, ligdeki ilk yenilgisini tattı. Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Özhan Çıvgın da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Tofaş ve EuroLeague maçlarını kaybettikten sonra karşılaşmaya çok agresif ve tempolu başlayacaklarını tahmin ettiklerini söyleyen Çıvgın, "Maça istediğimiz konsantrasyonda başlayamadık; özellikle ilk bölümde verdiğimiz kolay basketleri engelleyemedik. Maçın başında rotasyondaki uzun oyuncu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe tüm maçı beş kısa ile oynadı ve bize eşleşme sorunu yaşattı. O bölümde hücumda doğru kararlar veremedik ve çok top kaybettik; bu nedenle hızlı hücumlarla kolay sayılar yedik. Bütün hafta çeşitli ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Özellikle Martinas'ın hastalığı ve Troy'un sakatlığı; maç içinde ise Stanley'in küçük bir sakatlığı oldu. Ancak mazeret üretme durumunda değiliz; henüz ligin başındayız. Eksiklerimizi iyi analiz edip, çalışarak adım adım ilerleyeceğiz. Biz sıkı çalışan bir takımız ve eksiklerimizi çalışarak kapatacağımıza inanıyoruz. Yolumuz hala uzun; üzerine koyarak ilerleyeceğimizden eminiz. Bu takımın bunu yapacak potansiyeli var" diye konuştu. - İZMİR