Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşacak

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona Karşıyaka'yı İzmir derbisinde farklı yenerek başlayan Aliağa Petkimspor yarın lig ve EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligin ilk sınavında Tofaş'a son anda 80-78 mağlup olan Fenerbahçe, EuroLeague'e de çift maç haftasıyla başlamıştı. Avrupa'da Paris Basketbol'u evinde 96-77 yenen sarı-lacivertliler, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor