Haberler

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Aliağa Petkimspor, yarın EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor. Maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona Karşıyaka'yı İzmir derbisinde farklı yenerek başlayan Aliağa Petkimspor yarın lig ve EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligin ilk sınavında Tofaş'a son anda 80-78 mağlup olan Fenerbahçe, EuroLeague'e de çift maç haftasıyla başlamıştı. Avrupa'da Paris Basketbol'u evinde 96-77 yenen sarı-lacivertliler, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'nın bir köyünde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı

O ilimizde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.