Petkimspor çıkışa geçemedi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Tofaş'a 82-76 mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Takım, ligde alt sıralarda kalırken, Antrenör Özhan Çıvgın kadro güçlendirme çalışmaları sürdüklerini belirtti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste üçüncü yenilgisini evinde Tofaş'a 82-76 mağlup olarak aldı. Ligde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle tamamlayan Petkimspor alt sıralardan kurtulamadı. Çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak Petkim, ligde ise pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Karşıyaka deplasmanına çıkacak. Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, Tofaş önünde yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çıvgın, "İstek ve mücadele düzeyi iyiydi ancak basit savunma hataları ve rotasyondaki yaratıcı oyuncu eksikliği ne yazık ki bizi olumsuz etkiledi. Ayrıca kadroyu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor; en kısa sürede takviye yapmayı umuyoruz. Yunanistan'da çarşamba günü Avrupa'da deplasmanında grubun diğer namağlup takımıyla karşılaşacağız. Yarından itibaren tamamen bu maça odaklanmak zorundayız. Ayrıca kadroyu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor; en kısa sürede takviye yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

