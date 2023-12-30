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Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece'yi yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece'yi 99-95 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece'yi 99-95 yendi.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 18, Thomas 5, Aldridge10, Simmons 21, Emre Tanışan, Starks 12, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 3, Tayfun Erülkü

Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Erdi Gülaslan, Perez 23, Bruinsma 8, Thomas 8, Ray 18, Leon Apaydın 4, Emircan Koşut 10, Yesukan Onar 2

1. Periyot: 24-25 (Büyükçekmece Basketbol Lehine)

Devre: 47-49 (Aliağa Petkimspor Lehine )

3. Periyot: 72-68 (Aliağa Petkimspor Lehine )

5 faulle çıkanlar: Emircan Koşut, Ray (Büyükçekmece Basketbol), Thomas (Aliağa Petkimspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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