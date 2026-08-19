Haberler

Aliağa Petkimspor, genç yetenek Osman Nurveren'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 Türkiye Gençler Ligi'nde normal sezon MVP'si seçilen ve sezonun en iyi 5'inde yer alan 2007 doğumlu Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Altyapıya ve Türk basketbolunun geleceğine yönelik yatırımlarını sürdüren kulübümüz, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Osman Nurveren'e formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."

Kaynak: AA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar