Basketbolda kritik Ege derbisi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Antrenör Orhun Ene yönetiminde Trabzonspor'u deplasmanda yenerek kurtuluş yolunda dev bir adım atan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde Glint Manisa Basket'le karşılaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Petkimspor son 4 haftaya 8 galibiyetle düşme hattındaki hemşehrisi Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde girdi. Geçen hafta Tofaş'ı iç sahada mağlup etmeyi başaran Manisa Basket'in 9 galibiyeti var. Kazanan takım son haftalara daha rahat girecek.

