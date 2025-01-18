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Aliağa Petkimspor'dan Bursaspor Yörsan'a Farklı Yenilgi

Aliağa Petkimspor'dan Bursaspor Yörsan'a Farklı Yenilgi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 111-85 mağlup etti. Maçta etkili performans sergileyen oyuncular dikkat çekti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Bursaspor Yörsan : Michineau 16, Sarper David Mutaf 11, Pipes, Grantham 18, Gavrilovic 17, Brown 17, Ömer Utku Al, Berkay Candan 6, Sharma, Mehmet Atalan

Aliağa Petkimspor: Dotson 10, Van Beck 15, Williams 30, Tyree 14, Troy Selim Şav 4, Russell 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge, Salinas 10, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir

1. Periyot: 30-25

Devre: 40-55

3. Periyot: 66-79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 111-85 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor
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