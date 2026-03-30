Aliağa Petkimspor'da başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür etti.
Kulübün açıklamasında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol