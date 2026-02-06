Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Haberler

FIBA Erkekler Avrupa Kupası N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 76-71 mağlup oldu ve gruptaki ilk kaybını yaşadı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine deplasmanda 76-71 mağlup oldu.

Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmada ilk çeyreği 28-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-35 önde girdi.

İkinci devrede Aliağa Petkimspor farkı kapatsa da Casademont Zaragoza, üçüncü çeyreği 68-55, maçı da 76-71 kazandı.

İzmir temsilcisi gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
