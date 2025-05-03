Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Son Saniyelerde Yendi

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Son Saniyelerde Yendi
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Büyükçekmece'yi son dakikada bulduğu sayılarla 83-82 mağlup etti ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, evinde Büyükçekmece'yi son saniyelerde bulduğu sayılarla 83-82 yenmeyi başardı. Ev sahibi Aliağa ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Büyükçekmece soyunma odasına 46-45 galip girdi. Üçüncü periyot ise başa baş geçti ve çeyrek 64-64 berbere tamamlandı. Aliağa Petkimspor son çeyrekte vites yükseltti ve maçı 1 sayı farkla 83-82 kazanmasını bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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