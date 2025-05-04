Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi 83-82 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanının ardından Büyükçekmece'yi son dakikalardaki 9-0'lık seriyle 83-82 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Wesley Van Beck, 26 sayıyla öne çıktı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanından sonra art arda ikinci galibiyetini son 2 dakikadaki 9-0'lık seriyle Büyükçekmece'yi 83-82 yenerek aldı. Petkimspor'da Wesley Van Beck 26 sayı, 4 ribaund, 7 asistle takımına çok kritik galibiyeti getirdi. Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Petkimspor bitime 2 hafta kala Play-In hesapları yapmaya da başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor