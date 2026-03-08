Haberler

Petkimspor kendini ateşe attı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 7 maçtır galip gelemeyen sonuncu Büyükçekmece'ye 104-95 yenilerek düşme potasından uzaklaşamadı. Antrenör Özhan Çıvgın, eski takımına karşı yıllar sonra mağlubiyet yaşadı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 7 maçtır galip gelemeyip kendisiyle karşılaşana kadar sezon boyunca yalnız 2 galibiyet alabilen sonuncu Büyükçekmece'ye evinde 104-95 yenilerek kendini yaktı. Antrenör Özhan Çıvgın'ın kariyerinde 10 yıl boyunca çalıştırdığı eski takımına mağlup olmaktan kurtulamayan Petkimspor, düşme potasından uzaklaşamadı. Bu sezon Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmasına rağmen ligde alt sıralardan bir türlü çıkamayan Petkim, son 9 haftaya 6 galibiyetle girdi.

