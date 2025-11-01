Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile Deplasmanda Karşılaşacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 5'te 0 çeken Büyükçekmece Basketbol ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Petkimspor, geçtiğimiz hafta FIBA Europe Cup'ta galip gelerek grup liderliğine yükseldi.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi elde eden Aliağa Petkimspor, yarın 5'te 0 çeken son sıradaki Büyükçekmece Basketbol deplasmanına çıkacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkimspor geçen hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda evinde CSM Oradea'yı yenerek grup liderliğine yükselmişti. Petkim, bu maçın ardından Avrupa'da 5 Kasım'da Romanya deplasmanında Corona Brasov'la oynayacak.
