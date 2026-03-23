Haberler

Bursaspor: 91-82

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Bursaspor'u 91-82 mağlup ederek alt sıralardaki mücadelesinde kritik bir galibiyet elde etti. Maçta Whittaker 23 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Boran Güler 3, Whittaker 23, Efianayi 16, Blumbergs 11, Sajus 3, Jaylon Brown 5, Franke 16, Yunus Sonsırma 8, Troy Selim Şav 6, Floyd

BURSASPOR: Childress 4, Yavuz Gültekin 10, Konontsuk 5, Nnoko 11, Georges-Hunt 14, Berk Can Akın 4, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Smith 13, King 11

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aliağa Petkimspor evinde en yakın rakibi Bursaspor'u 91-82 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçta ev sahibi ilk periyodu 19-18, devreyi 47-39, üçüncü periyodu da 69-57 önde tamamladı. Bursaspor son periyotta farkı eritse de hata yapmayan ev sahibi parkeden 91-82 galibiyetle ayrıldı. Petkim'de Whittaker 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla 23 maçta 7 galibiyete ulaşan Petkimspor derin bir nefes alırken, Bursaspor ise 6 galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

